ЄС закупить у Moderna 160 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу

Єврокомісія в середу ухвалить контракт з американською фармакологічною компанією Moderna на закупівлю 160 мільйонів доз вакцини, яка стане шостою вакциною у загальному вакцинному «портфоліо» Євросоюзу.

Як повідомляє Укрінформ, про це у вівторок під час відеозвернення заявила Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Повний текст її виступу є доступним на мультимедійному порталі ЄС.

«Вакцинація може допомогти завершити пандемію та подолати цей вірус. Маю добрі новини. Я щаслива оголосити, що завтра ми ухвалимо новий контракт для забезпечення нової вакцини проти COVID-19 у нашому портфоліо вакцин. Цей контракт дасть змогу нам купити до 160 мільйонів доз вакцини, яка виробляється компанією Moderna», - сказала Президент Єврокомісії.

За її словами, клінічні випробування довели, що ця вакцина може бутим високоефективною проти COVID-19. Щойно буде доведено, що ця вакцина є безпечною та ефективною, кожна з країн-членів ЄС отримає її одночасно та на однакових умовах.

«Moderna - це шостий контракт, який ми маємо з фармакологічними компаніями у нашому портфоліо вакцин. Наразі ми працюємо ще над одним. Наше вакцинне портфоліо буде одним із найбільш розвинутих у світі. Це відкриває для європейців доступ до найбільш багатообіцяючих майбутніх вакцин, які знаходяться на стадії розробки. Безумовно, всі вакцини з нашого портфоліо пройдуть дуже уважну оцінку нашим Європейським медичним агентством, вони отримають авторизацію та доступ на ринок лише тоді, коли будуть визнані безпечними і ефективними», - наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Вона зауважила, що вирішальним фактором у процесі такої оцінки вакцин є прозорість.

«Пандемія коронавірусу вражає наше життя, багато людей хворіють або втратили роботу. Зараз багато європейців занепокоєні тим, що вони не зможуть зустріти родини і друзів під час Різдва. В той час, коли обмежувальні заходи можуть уповільнити розповсюдження вірусу у цій дуже важкій ситуації, ми всі знаємо, що лише безпечна та ефективна вакцина зможе надати тривале та ґрунтовне рішення для цієї пандемії», - зауважила Президент Єврокомісії.

Як повідомлялося, вартість антикоронавірусної вакцини від американської фармакологічної компанії Moderna може становити від 25 до 37 доларів за дозу, залежно від обсягів замовлення. За заявами керівництва цієї компанії, ефективність її вакцини становить понад 94%.

За даними порталу Worldometer, у світі зареєстровано 59 570 462 випадки коронавірусу, зокрема 1 403 111 летальних, одужало 41 237 829 людей.

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