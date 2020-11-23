Єврокомісія закупила для лікарень 200 роботів-дезінфекторів

Європейська Комісія оголосила сьогодні про закупівлю, в рамках допомоги країнам-членам у боротьбі з коронавірусом 200 спеціалізованих роботів, призначених для швидкої дезінфекції приміщень.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація поширена в понеділок на сайті Єврокомісії.

«Лікарні у більшості країн-членів висловили потребу в отриманні таких роботів, які можуть проводити дезінфекцію стандартної лікарняної палати для пацієнтів усього за 15 хвилин, що має допомогти упередити поширення вірусу. Процес контролюватиметься оператором, який буде знаходитися поза межами приміщення, що підлягає дезінфекції, щоб уникнути ураження ультрафіолетовим випромінюванням», - йдеться у повідомленні.

Нові роботи для дезінфекції, зроблені з використанням сучасних технологій, надійдуть в європейські лікувальні заклади, як очікується, вже протягом наступних тижнів.

Згадане централізоване замовлення зроблено з використанням Інструменту ЄС підтримки у надзвичайних ситуаціях (ESI - Emergency Support Instrument), який має бюджет у 12 мільйонів євро та дозволяє проводити оперативне постачання медичного обладнання та спорядження у країни та у регіони, які їх найбільше потребують для протидії пандемії коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, після сплеску пандемії COVID-19 весною 2020 року, Євросоюз постав перед нестачею базового медичного обладнання, зокрема, захисних масок, респіраторів, медичних захисних костюмів, реактивів для тестування, апаратів для штучної вентиляції легень тощо.

Для вирішення проблеми за рішенням Єврокомісії був сформований спеціальний фонд в рамках Інструменту ЄС із цивільного захисту rescEU для створення постійних резервів такого обладнання. Вперше склади, які наповнюються та оновлюються за рахунок Єврокомісії в інтересах всіх країн ЄС, були створені у Німеччині та у Румунії. Вже у вересні, у зв’язку із наближенням сезонних захворювань та ймовірної другої хвилі коронавірусу до них приєдналися Данія, Греція, Угорщина і Швеція.