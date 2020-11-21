Росія закрила в'їзд 25 представникам Британії

Росія запроваджує персональні санкції щодо 25 представників Великої Британії.

Про це в суботу, 21 листопада, повідомили в пресслужбі МЗС РФ.

За його даними, для них закривається в'їзд до країни. Це зроблено у відповідь на "недружні", на думку Москви, дії британської влади та "на основі принципу взаємності".

Велика Британія 6 липня оголосила про введення персональних санкцій щодо 25 громадян РФ, яких Лондон вважає причетними до порушення прав людини. Вони прийняті в рамках так званої "поправки Магнітського" до закону про санкції та боротьбу з відмиванням грошей, яка була схвалена Палатою громад британського парламенту в травні 2018 року.

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Під санкції потрапили, зокрема, голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін, заступник генерального прокурора РФ Віктор Гринь, ексзаступник голови МВС РФ Олексій Анічин, судді, слідчі та співробітники МВС РФ, які, на думку британської влади, причетні до смерті в листопаді 2009 року в московському слідчому ізоляторі "Матроська тиша" юриста Hermitage Capital Сергія Магнітського.

Фігурантам списку заборонено в'їзд до Великобританії, їх активи підлягають замороженню.