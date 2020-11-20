У Німеччині - рекордна кількість нових випадків COVID-19

У Німеччині зафіксовано новий антирекорд інфікувань коронавірусом - 23 648 випадки за минулу добу, що на тисячу більше, ніж напередодні.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на дані Інституту Роберта Коха (RKI).

Попередній антирекорд у країні був зафіксований минулої п’ятниці - 23 542 випадки.

Загальна кількість випадків інфікування у 84-мільйонній країні від початку пандемії сягнула 879 564, померло за цей час 13 630 людей, у тому числі 260 за останню добу.

З 2 листопада в Німеччині діє частковий локдаун. Наступного тижня прем’єри земель і канцлер будуть радитися щодо подальших кроків. Минулої середи Бундестаг схвалив закон, який делегує уряду більше повноважень у прийнятті рішень стосовно обмежувальних заходів.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, в світі зареєстровано 57 236 335 випадків коронавірусу, зокрема 1 365 634 летальні, здолали недугу 39 722 802 особи.