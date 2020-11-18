Берлінська поліція розігнала «коронавірусний» протест водометами

Поліція в Берліні застосувала водомети та перцевий спрей після того, як протестувальники відмовилися розійтися та припинити акцію протесту в центрі міста.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Між Бранденбурзькими воротами та будинком Бундестагу, де 18 листопада депутати обговорюють поправки до Закону про захист від інфекцій, сталися сутички між правоохоронцями та демонстрантами, які виступають проти коронавірусних обмежень. Праві екстремісти, яких чимало серед протестувальників, поводяться агресивно, в хід ідуть піротехнічні засоби.

За оцінками поліції, у протестній акції, яка не була дозволена владою міста, беруть до 14 тисяч людей. Самих поліцейських на місці – понад 2 тисячі.

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Станом на 18 листопада у світі зафіксовано 56 079 172 випадки COVID-19, зокрема 1 346 298 осіб загинули і 39 087 270 одужали.

Фото: Paul Zinken/dpa