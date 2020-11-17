У Гаазі тисяча фермерів на тракторах мітингували проти закону про шкідливі викиди

У Гаазі близько тисячі фермерів на тракторах влаштували акцію протесту в центрі міста. На вулицях можна було побачити військову техніку та багато правоохоронців.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Від самого ранку фермери з усієї країни з'їхалися до Гааги, щоб висловити свій протест щодо урядової політики та закидів про забруднення повітря викидами вуглецю та азоту на фермах. Вони виступають проти закону щодо скорочення шкідливих викидів та поліпшення стану навколишнього середовища. Його хочуть запровадити вже в січні. У планах - зменшити викиди азоту до 2030 року на 26%.

Під час демонстрації було затримано двох людей.

І хоча перші фермери прибули до Гааги о 4 ранку, уникнути заторів не вдалося. Також жителі Гааги жалілися на гучну поведінку фермерів, як для 4 ранку.

Вже о 18:00 за місцевим часом фермери почали повертатися додому.

Фото: Ірина Драбок, Укрінформ