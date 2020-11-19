В Міноборони Естонії нагадали, чому присутність військ США в Європі важлива

Європа потребує значної американської військової присутності задля стримування агресії Росії.

На цьому наголосив міністр оборони Естонії Юрі Луйк на онлайн-конференції “The Road to Warsaw Security Forum”, передає кореспондент Укрінформу.

“Якщо йдеться про європейську безпеку, то немає сумніву, що вона має бути тісно пов’язаною з трансатлантичною безпекою. Дуже важливо будувати надійне стримування великих гравців, як Росія, тому ми потребуємо США”, - заявив Луйк.

За його словами, Естонія аналізує вплив на безпеку Європи можливого скорочення американської військової присутності, про що було оголошено за каденції президента Дональда Трампа. Водночас міністр назвав позитивним, що в межах передислокації частину військ США може бути переміщено з центральної частини Європи до Балтійських країн, Польщі чи Румунії.

Луйк підкреслив, що Росія використовує енергетику як один з інструментів тиску на інші країни. Тож країни Східної Європи зробили кроки щодо диверсифікації джерел енергопостачання. Дуже позитивним він назвав те, що питання реалізації проєкту “Північний потік-2” зараз стоїть на порядку денному в Європі.

“На думку Естонії, це - політичний проєкт, головною метою якого є обхід території України”,- зазначив естонський міністр.

Луйк також висловив задоволення припиненням бойових дій у Нагірному Карабаху, зауваживши при цьому, що переговорний процес і досягнута між сторонами конфлікту угода показує Росію у невигідному для неї світлі. Зокрема, за словами естонського міністра, "помірковану" позицію Росії дуже критикують у Вірменії, оскільки Москва досі вважалася традиційним союзником Єревана в регіоні.

Як повідомлялося, президент США Трамп заявляв, що американський військовий контингент у Німеччині буде скорочений наполовину. За його словами, частина військових може бути передислокована до країн Східної Європи.