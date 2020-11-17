Присутність військових США у країнах Балтії стримуватиме Росію – експерт

Контингент НАТО в державах Балтії є сильним чинником стримування для Росії, але насправді всерйоз Москва сприймає лише американських військових.

Таку думку висловила директорка Інституту міжнародних відносин та політичних наук (Вільнюс), Маргарита на берлінській конференції NATO Talk-2020, передає кореспондент Укрінформу.

«Нам потрібно більше присутності НАТО на нашій території. Нам потрібна американська присутність, вона має особливу вагу, адже є переконання, що тільки американці будуть ефективно стримувати Росію і захистять нас як у політичному, так і військовому плані», - сказала Шешельгіте. Не в останню чергу вона пояснює це тим, що США, як і РФ, є ядерною державою.

Загалом, на думку експерта, буде добре, якщо присутність солдатів НАТО в регіоні збільшуватиметься. Та навіть один батальйон на країну, як це було вирішено після окупації Росією Криму, є добрим стартом.

«Стримування – концепція психологічна, і ми маємо переконати Росію, щоб вона не захотіла приходити в країни Балтії та створювати нам проблеми, оскільки це буде їй дуже дорого коштувати», - наголосила Шешельгіте.