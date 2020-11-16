Діалог НАТО з Москвою має поєднуватися з жорсткими санкціями – політолог

Діалог з Росією за її нинішньої поведінки можливо вести виключно за підтримки санкцій та посилення оборони НАТО.

Таке переконання висловив президент Чиказької ради з глобальних питань, колишній постпред США в НАТО Іво Даалдер під час берлінської експертної конференції NATO Talk-2020, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Не може бути повернення до business as usual (звичайного бізнесу) з режимом, який поводиться варварськи», - підкреслив Даалдер. Але, додав він, це не означає «цуратися Москви», адже навіть на піку Холодної війни велися дискусії щодо режиму контролю над озброєннями та іншим питанням. Що це означає, так те, що діалог має комбінуватися з жорсткими заходами: санкції через Крим, а також через вбивства опонентів Путіна мають продовжуватися. Окрім того, необхідно посилювати ефективність оборонних можливостей Північноатлантичного альянсу в Східній Європі, що має стати підтвердженням абсолютної відданості НАТО захистити кожного свого члена відповідно до Статті 5 і кожен сантиметр своєї території, сказав політолог.

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Він визнав, що після анексії Криму в 2014 році думки всередині НАТО щодо відносин з Росією не завжди збігаються. Багато хто вважає, що говорити з Москвою краще, ніж воювати, дехто думає, що Росія має бути частиною європейської системи безпеки і треба покінчити з її ізоляцією, «навіть якщо поведінка Росії як удома, так і закордоном продовжує бути загрозою для європейської безпеки та однозначно залишається далеко за межами мейнстріму прийнятної поведінки, будь то зміна кордонів, застосування сили або отруєння політичних опонентів».

Даалдер також вважає, що європейське військове співробітництво не загрожує НАТО, а навпаки посилює його, і що таке співробітництво має бути автономним від НАТО і США.

Фото: The Daily Northwestern