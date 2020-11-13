Столтенберг пояснив подвійний підхід НАТО у відносинах з Росією

Росія безперервно продовжує агресивні дії та збільшує військову напругу, на що НАТО відповідає зміцненням власної оборони, і водночас намагається підтримувати діалог з Росією, яка завжди залишатиметься сусідом Альянсу.

Про це під час Ризької безпекової конференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

«Агресивні дії Росії та її військова активність продовжуються безперервно. Протягом багатьох років ми бачили цю тенденцію у поведінці Росії, що викликає занепокоєння. Незаконна анексія нею Криму та дестабілізація на сході України. Масивне військове нарощування на наших кордонах. Використання нервово-паралітичних речовин військового зразка. Спроби вбивства опонентів. Кібератаки. Кампанії дезінформації. Спроби втручатися у вибори», - нагадав керівник Альянсу.

Він зауважив, що розгортання Росією нових ракет, здатних нести ядерну зброю, вже призвело до руйнації ДРСМД (Договору про ракети середньої та малої дальності), і це є лише частиною нових військових спроможностей, які нарощує РФ. У відповідь союзники по НАТО застосовують нові системи повітряної та протиракетної оборони, включаючи системи Patriot та батареї SAMP/T.

Альянс також зміцнює власні конвенційні спроможності. При цьому НАТО зберігає безпечну, захищену та ефективну систему ядерного стримування.

«Росія залишається нашим найбільшим сусідом. Вона нікуди не зникне. Саме тому ми продовжуємо діалог з Росією. Щоб уникнути інцидентів, нещасних випадків або прорахунків. І тому, що ми залишаємося прихильниками ефективного контролю над зброєю», - додав генеральний секретар НАТО.

Як повідомляв Укрінформ, після подій 2014 року та агресії Росії проти України Північноатлантичний Альянс згорнув будь-яке військове співробітництво з Росією. По відношенню до цієї країни НАТО дотримується подвійного підходу, який передбачає, з одного боку, оборону і стримування, а з іншого – підтримання відкритими каналів комунікації, щоб запобігти непорозумінням або нещасним випадкам.