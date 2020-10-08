Агресивна поведінка Росії та ІДІЛ спричинили посилення НАТО – Столтенберг

Північноатлантичний Альянс почав адаптуватися до нових загроз та посилювати колективну оборону після незаконної анексії Росією Криму та активізації Ісламської держави (ISIS).

Про це у віртуальній промові для учасників безпекового форуму GLOBSEC-2020 у Братиславі заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

«З моменту незаконної анексії Росією Криму та після підйому ISIS, НАТО здійснило найбільше посилення колективної оборони у цілому поколінні. Ми підвищили готовність наших сил, посилили присутність на сході Альянсу та зміцнили наші спроможності у боротьбі з тероризмом», - сказав керівник Альянсу.

Він зауважив, що союзники по НАТО збільшили оборонні витрати та почали адаптуватися до цілого комплексу викликів, що з’явилися після 2014 року.

«Я добре пам’ятаю 2014 рік, коли мені вперше запропонували стати Генеральним Секретарем НАТО. Світ тоді був зовсім іншим місцем. Відтоді Росія незаконно анексувала Крим, посилила військову присутність на наших кордонах, намагається втручатися в наші вибори та робить спроби вбивства політичних опонентів. Ми бачили новий рівень жорстокості з боку ISIS та інших терористичних груп. Китай значно збільшив свою економічну, дипломатичну та військову вагу. Ми пережили новий рівень кібернетичних атак. І ми побачили, як кліматичні зміни можуть вражати нашу безпеку, мірою того, як кількість загроз зростає», - сказав Єнс Столтенберг.

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Він висловив переконання, що основою адоптації оборонного Альянсу та кожного із союзників має стати стійкість, яка є своєрідним ДНК для усього НАТО. Стаття 3 Вашингтонського договору прямо зобов’язує країни-члени здійснювати заходи із підвищення власної безпеки.

«Ми маємо чекати на неочікуване, бути напоготові та продовжувати адоптуватися. Наша перша лінія оборони – це сильні суспільства, здатні запобігати (загрозам), витримувати (тиск), адаптуватися та успішно долати будь-що, що може трапитися», - додав Генеральний секретар НАТО.

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Як повідомляв Укрінформ, за рішенням лідерів країн-союзниць під час саміту в Уельсі у 2019 році керівні структури НАТО розпочали розробляти програму адаптації Альянсу до нових загроз протягом наступного десятиліття. Результатом стала поява стратегія «НАТО 2030», яка була розроблена за участі країн-членів та академічної спільноти. Вона передбачає перспективні напрямки розвитку оборонного Альянсу, та його спроможностей у протидії як традиційним, так і новітнім загрозам, що пов’язані з бурхливим розвитком технологій та штучного інтелекту.

Фото: НАТО