Генсек НАТО закликав Росію вивести свої сили з Абхазії та Південної Осетії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у черговий раз підтвердив підтримку з боку союзників по НАТО суверенітету і територіальної цілісності Грузії та закликав Росію вивести свої сили з окупованих регіонів Абхазії і Південної Осетії.

Як передає Укрінформ, таку заяву керівник Альянсу зробив сьогодні після зустрічі з прем’єр-міністром Грузії Георгієм Гахарія в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, повідомляється на сайті Північноатлантичного Альянсу.

“НАТО підтримує територіальну цілісність та суверенітет Грузії у її міжнародно визнаних кордонах. Ми закликаємо Росію завершити (політику) визнання регіонів Абхазії і Південної Осетії, та вивести свої сили", - Єнс Столтенберг.

Керівник НАТО відзначив тісну співпрацю між Альянсом і Грузією у забезпеченні безпеки в регіоні Чорного моря, зокрема, в обміні інформацією радарів щодо повітряного руху, у протидії гібридним загрозам та у проведенні спільних навчань.

Як повідомлялося, у серпні 2008 році Росія спровокувала війну у Грузії, в результаті якої російські війська за підтримки сепаратистських формувань Південної Осетії та Абхазії захопили значну частину території Грузії, піддали бомбардуванню грузинські міста, військові об’єкти та порти. Бойові дії вдалося зупинити лише після міжнародного втручання. За досягнутими домовленостями, Росія мала вивести свої війська з території Грузії до 1 жовтня 2008 року.

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Натомість після війни 2008 року Росія визнала «незалежність» самопроголошених «республік» Південної Осетії і Абхазії.

Парламент Грузії прийняв постанову «Про окупацію Російською Федерацією територій Грузії». Уряд Грузії прийняв довгострокову стратегію мирного повернення окупованих територій.

фото: НАТО