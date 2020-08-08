США закликають Росію вивести війська з Грузії

У річницю російського вторгнення у Грузію Сполучені Штати закликали РФ вивести свої війська із захопленої у 2008 році території і виконати свої зобов'язання.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на офіційний російськомовний акаунт Державного департаменту США у Твіттері.

"12 років тому Росія вторглася у Грузію, убивши сотні і вигнавши десятки тисяч людей зі своїх будинків. Росія досі окупує 20% території Грузії. Закликаємо Росію вивести війська і виконати свої зобов'язання за угодою про припинення вогню від 2008 р.", - йдеться у зверненні Держдепу.

Водночас, прем'єр-міністр Грузії Гіоргій Гахарія заявив про повну готовність країни до вступу в НАТО.

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«Ми продовжуємо поглиблювати партнерство за нашими стратегічними напрямками - це НАТО, США і Євросоюз. Сьогодні Грузія повністю готова до вступу в НАТО. Це бачать і цінують наші партнери. Це - процес, і ми обов'язково доведемо його до кінця", - сказав Гахарія журналістам у суботу, повідомляє Інтерфакс.

При цьому він зазначив, що євроатлантична інтеграція і мирний розвиток Грузії є «обов'язковою умовою відновлення територіальної цілісності країни».

Як повідомлялося, у серпні 2008 року Збройні Сили РФ вторглися на територію Грузії під надуманим приводом. Незаконна окупація і відторгнення суверенних територій Грузії в Абхазії і Південній Осетії триває і зараз.

Женевський переговорний процес було розпочато у 2008 році, щоб вирішити наслідки серпневої війни 2008 року між Росією і Грузією. У Женевських переговорах беруть участь Грузія, представники Абхазії і Південної Осетії, Росія, США, ООН, ОБСЄ та ЄС.