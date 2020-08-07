Україна та Грузія засудили в ООН російську агресію

Постійні представництва Грузії та України при ООН виступили зі спільною заявою з нагоди 12-х роковин збройної агресії Росії проти закавказької держави.

Текст заяви розмістив у Фейсбук речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми засуджуємо продовження окупації та кроки до фактичної анексії грузинських регіонів Абхазія та Цхінвалі й закликаємо Росію негайно розпочати втілення своїх зобов’язань, відповідно до Статуту ООН, Гельсінського заключного акта, фундаментальних норм та принципів міжнародного права, а також Угоди про перемир’я від 12 серпня 2008 року, посередником у якій виступив ЄС, в частині відведення Росією своїх сил із міжнародно визнаної території Грузії й зміни її незаконного рішення стосовно визнання так званої незалежності грузинських регіонів Абхазія та Цхінвалі”, - зазначається у документі.

Водночас дипломати привітали дотримання Грузією Угоди про перемир’я від 2008 року та грузинське одностороннє підтвердження й дотримання зобов’язання щодо відмови від застосування сил, а також закликали Росію до взаємності.

“Ми глибоко занепокоєні стосовно все погіршенням безпекової й гуманітарної ситуації, а також станом дотримання прав людини в окупованих регіонах Грузії, включаючи частіші російські військові навчання й посилену військову розбудову, процес інтенсифікації так званого “відмежування”, незаконні встановлення парканів із колючого дроту й інших штучних бар’єрів вздовж лінії окупації, етнічні дискримінації проти грузинів і серйозні порушення прав людини, серед яких: порушення права на життя, обмеження свободи пересування, незаконні затримання та викрадення й тривалі закриття так званих “пунктів перетину”, що ще більше дестабілізує ситуацію та серйозно впливає на безпеку й гуманітарні умови людей, які постраждали від конфлікту”, - йдеться у заяві.

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Грузія та Україна також закликали Росію “як державу, що має ефективний контроль, дозволити повний і безперешкодний доступ міжнародних правозахисних організацій до грузинських регіонів Абхазія та Цхінвалі”.

“Ми засуджуємо методи гібридної війни, які РФ посилено застосовує проти Грузії, а також сфабриковані пропагандистські міфи, які постійно спрямовують проти однієї з лабораторій Грузинського національного центру контролю за захворюваннями та громадським здоров’ям - центру Річарда Лугара, що грає важливу роль у боротьбі з COVID-19 у Грузії”, - наголошують підписанти.

Наприкінці вони “підтвердили свою цілковиту підтримку суверенітету й територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів”.