МЗС закликає світ посилити тиск на Росію через агресію проти Грузії та України

МЗС закликає світ посилити тиск на Росію через агресію проти Грузії та України

Заява
Укрінформ
Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту посилити міжнародний тиск і санкційний режим проти Росії задля примушення її до припинення агресії проти Грузії і України та деокупації їхніх суверенних територій.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві МЗС у зв’язку з 12-ми роковинами збройної агресії Росії проти Грузії.

Українські дипломати рішуче засудили розв’язану 7 серпня 2008 року збройну агресію Російської Федерації проти Грузії, а також незаконну окупацію суверенних територій Грузії – Абхазії і Цхінвальського регіону/Південної Осетії та кроки російського окупаційного режиму, спрямовані на їхню фактичну анексію.

«Триваюча «бордеризація» окупованих грузинських територій, системні затримання і викрадення громадян Грузії на лінії окупації, обмеження їхніх фундаментальних прав і свобод, надзвичайно складна гуманітарна та безпекова ситуація – ось основні «досягнення» дванадцятирічної окупації Російською Федерацією Абхазії і Цхінвальського регіону/Південної Осетії, Грузія», - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС акцентували, що Україна послідовно підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії в її міжнародно визнаних кордонах, а також закликає Російську Федерацію припинити збройну агресію проти Грузії, вивести російські війська з її окупованих територій та дозволити безперешкодний доступ міжнародним правозахисним і моніторинговим організаціям.

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Як повідомлялося, у серпні 2008 року збройні сили РФ вдерлися на територію Грузії під надуманим приводом. Незаконна окупація суверенних територій Грузії в Абхазії та Південній Осетії триває й досі.

Крім того, одразу ж після війни Росія подовжила поступово пересувати лінію "кордону" окупованих територій вглиб Грузії.

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