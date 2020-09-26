Грузія ніколи не змириться з російською окупацією – прем’єр-міністр

Грузія ніколи не змириться з окупацією своїх територій Росією і закликає міжнародну спільноту чинити тиск на РФ.

Про це заявив прем’єр-міністр Грузії Георгій Гахарія під час дебатів на 75-ій Генасамблеї ООН, які проходить у форматі відеоконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Грузія ніколи не прийме окупації!», - заявив Гахарія.

Він нагадав, що у 2008 році Росія здійснила відкриту широкомасштабну військову агресію проти Грузії, стримування якої стало можливим внаслідок непохитної підтримки міжнародної спільноти, насамперед США та Європейського Союзу. Наразі 20 відсотків території Грузії - Абхазія та Цхінвальський регіон - окуповані Росією.

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Москва, за словами грузинського політика, досі не виконала Угоду про припинення вогню від 12 серпня 2008 року, яка була укладена за посередництва ЄС, і продовжує ігнорувати територіальну цілісність і суверенітет Грузії та основні норми та принципи міжнародного права.

Навіть сьогодні, коли весь світ веде війну з пандемією коронавірусу, Російська Федерація продовжує процес незаконного зсуву кордонів і провокацій на окупованих територіях. Потерпає від цього насамперед мирне населення, ті, хто чинить опір окупаційному режиму, платять своїм життям.

«Інструменти гібридної війни широко використовуються, включаючи дезінформаційні атаки на головний об'єкт національної інфраструктури для контролю пандемії - Центр досліджень громадського здоров'я Річарда Лугара», - сказав глава грузинського уряду.

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Він закликав міжнародну спільноту «адекватно оцінити протиправні дії Росії», щоб спільними зусиллями змусити РФ виконувати міжнародні норми та взяті зобов'язання.