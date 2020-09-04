Грузія приєдналася до заяви ЄС щодо отруєння Навального

Міністерство закордонних справ Грузії 3 вересня заявило, що на засіданні Постійної ради ОБСЄ Грузія приєдналася до заяви Євросоюзу з питання про отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального.

Про це повідомляє Грузія Online, передає Укрінформ.

Як повідомляє МЗС Грузії, "в заяві ЄС висловлюється занепокоєння з приводу виявлення хімічної речовини групи "Новічок" в тестах Навального і наголошується на необхідності проведення владою Росії незалежного і прозорого розслідування справи про отруєння Навального".

Раніше представник Єврокомісії Пітер Стано заявив, що всі лідери країн Євросоюзу були дуже чіткими в рішучому засудженні використання хімічної речовини, яка входить до групи "Новічок", проти Навального. "Ми закликали Росію провести прозоре і ретельне розслідування. Це відповідає інтересам Росії - дати відповідь на ці питання, тому що такого роду хімічної речовини немає у вільному доступі", - заявив він.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель засудив факт отруєння російського опозиціонера Навального, підтверджений спеціалізованими лабораторіями в Німеччині.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у пості в Твіттері також наголосила на необхідності притягнути до відповідальності винних в отруєнні Навального.

Як повідомляв Укрінформ, російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, Навального госпіталізували. 22 серпня спецлітаком його доставили в Берлін. Навальний перебуває в комі, його стан оцінюється як стабільно важкий.

2 вересня уряд Німеччини заявив, що тести, проведені на зразках, взятих у Навального, показали наявність нервово-паралітичної речовини "Новічок" часів СРСР.