У Грузії почалися військові навчання за участю НАТО

У Грузії почалися багатонаціональні навчання «Гідний партнер 2020» за участю НАТО.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Грузія Online.

Навчання проводяться у Грузії вп'яте. Їх мета - поліпшення готовності і сумісності між Грузією, США і країнами-партнерами, а також внесок у збереження стабільної і безпечної обстановки в Чорноморському регіоні. Саме тому головний посил навчань - «Сила в партнерстві».

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У цьому році в багатонаціональних навчаннях беруть участь понад 2700 військовослужбовців із Грузії, США, Великої Британії, Польщі та Франції. Багатонаціональні маневри комплексні і передбачають проведення як командно-штабних, так і польових навчань.

Фото: NATO