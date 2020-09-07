Туреччина проводить на Північному Кіпрі військові навчання

Підрозділи збройних сил Туреччини проводять військові навчання на Північному Кіпрі.

Про це повідомляє власкор Укрінформу з посиланням на віцепрезидента Туреччини Фуата Октайа.

«Військові навчання «Середземноморська буря» є демонстрацією своєї волі протистояти тим, хто намагається обмежити Туреччину Анталійською затокою, ігноруючи турків-кіпріотів», - заявив віцепрезидент Туреччини.

За його словами, серед пріоритетів країни у регіоні - безпека та врегулювання питань мирним шляхом.

Як відомо, Туреччина і Греція мають розбіжності в питанні видобутку нафти та газу у на морському шельфі неподалік Кіпру. Греція та ЄС неодноразово заявляли, що Туреччина незаконно здійснює буріння в цій зоні. Туреччина наполягає, що ці води знаходяться в межах виключної економічної зони цієї країни. 10 серпня Анкара відновила роботи в Східному Середземномор’ї, попри угоду між Грецією та Єгиптом, яка стосувалася прав на буріння нафти та газу в цьому районі. Рішення Туреччини надіслати наукове судно в супроводі військово-морських кораблів у цей регіон спонукало Грецію до відправки в цей же район військових кораблів для спостереження. 12 серпня сталося незначне зіткнення між кораблями, яке Греція назвала аварією, а Анкара – провокацією. 27 серпня Греція, посилаючись на морське право, заявила про намір розширити власні територіальні води в Іонічному морі з 6 до 12 морських миль.

Північноатлантичний Альянс, членами якого є обидві країни, надасть платформу для переговорів та зниження напруги у Східному Середземномор’ї. Анкара та Афіни погодилися розпочати технічні перемовини у НАТО для встановлення механізму зниження військової конфліктності та для зменшення ризиків пригод і нещасних випадків у Східному Середземномор’ї.

Як відомо, острів Кіпр розділений на дві частини в 1974 році – після турецької інтервенції, яка сталася внаслідок перевороту в Нікосії, що мав на меті об’єднання з Грецією. Етнічний склад населення -78% греків-кіпріотів та 18% турків-кіпріотів. Острів розділений на дві частини: Турецька Республіка Північний Кіпр та Республіка Кіпр. Місто Нікосія (столиця Кіпру) розділена також на дві частини.

Фото: АА