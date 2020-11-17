Євросоюзу не варто прагнути «стратегічної автономії» від НАТО і Штатів – Лінкявічус

Євросоюз не повинен дублювати функції НАТО у сфері безпеки та оборони заради «стратегічної автономії».

Таке переконання висловив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус у виступі на онлайн-конференції «На шляху до Варшавського безпекового форуму», передає власний кореспондент Укрінформу.

«На наше розуміння, ми не повинні - не лише у політичному, а й у практичному вимірі - дублювати наші функції та марнувати ресурси, які формуються платниками податків», - прокоментував Лінкявічус особливості взаємодії між ЄС і НАТО у сфері безпеки та оборони.

Він пояснив, що Євросоюзу немає сенсу прагнути «стратегічної автономії» від НАТО і США. Натомість, за словами міністра, у Європи мають бути власні спроможності, які б доповнювали можливості Альянсу.

Глава МЗС Литви відзначив, що трансатлантичні відносини у рамках НАТО і ЄС мають величезний потенціал, який не використовується повною мірою.

«Ми повинні бути більш відповідальними – по різні боки Атлантичного океану», - наголосив міністр.

Лінкявічус також указав на важливість збереження вже досягнутих результатів у трансатлантичному співробітництві та напрацюванні нових ініціатив.

Як повідомлялося, президент Франції Емманюель Макрон просуває глобальні ініціативи задля досягнення Євросоюзом «стратегічної автономії» і «європейського суверенітету» та кардинального зменшення залежності від США і НАТО у сфері безпеки й оборони.