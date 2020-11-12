Євросоюз готовий швидко налагодити співпрацю з новою адміністрацією США - Боррель

ЄС вітає намір обраного президента США Джо Байдена співпрацювати з союзниками на основі реального партнерства в різних сферах.

Як повідомляє Укрінформ, таку думку під час пленарного засідання Європарламенту в Брюсселі висловив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

«Ми вітаємо чітке зобов’язання обраного президента Байдена відновити повагу до демократичних норм та інституцій, співпрацювати з союзниками на основі реального партнерства. Ми є партнером, і дієздатний та стратегічний підхід до взаємин між ЄС і США має будуватися на цій ідеї партнерства. З цієї причини ми маємо продовжити роботу над посиленням того, що ми називаємо європейською стратегічною автономією. Сподіваюся, це поняття буде часто використовуватися у майбутньому, адже воно означає нашу здатність ефективно діяти та захищати себе, водночас працювати разом зі Сполученими Штатами у багатьох сферах, у тому числі в обороні», - наголосив високий представник ЄС.

Він зауважив, що за минулі чотири роки «всі речі» у відносинах між ЄС і США стали складними.

«Я сподіваюся на повернення до щирого діалогу… Хоча цей діалог завжди був щирим, - там, де це можливо, у формулюванні стратегій та у вкладанні ресурсів, щоб зробити їх (стратегії – ред.) можливими», - додав Боррель.

За словами політика, трансатлантичний порядок денний є дуже напруженим, враховуючи виклики, що постають перед обома сторонами. Це співпраця у міжнародному форматі, в першу чергу – в ООН, подальші зусилля для забезпечення поваги до прав людини, розв'язання проблем у СОТ, особливо стосовно механізму з врегулювання спорів, співпраця у боротьбі з COVID-19, включаючи взаємодію з ВООЗ та зміцнення глобальної системи охорони здоров’я.

Спільні інтереси ЄС і США, на переконання Борреля, охоплюють також спільну готовність до реагування на надзвичайні ситуації, на кліматичні зміни, сприяння сталому технологічному розвитку. Сторони мають багато спільних інтересів також у зовнішній політиці.

«ЄС необхідно стати сильнішим глобальним гравцем для такого трансатлантичного партнерства, що буде корисним також для НАТО», - вказав Боррель.

Він додав, що за будь-яких обставин Євросоюз і Сполучені Штати залишаються ключовими стратегічними партнерами першого рівня у критично складні моменти.

«Ми готові швидко налагодити співпрацю з новою адміністрацією, але для цього ми все ще маємо почекати до 20 січня. Тому що, як ви добре знаєте, попереду довгий перехідний період», - підбив підсумок Боррель.

Як повідомлялося, чинний президент США Дональд Трамп не визнає поразки на виборах, заявляючи про фальсифікації результатів. Його штаб подав позов до федерального суду, аби завадити демократам офіційно затвердити перемогу Джо Байдена у Пенсильванії.

Своєю чергою перехідна команда обраного президента Байдена розглядає можливість судового позову через зволікання з боку Управління загальних служб США (GSA) з визнанням його перемоги на виборах.

Фото: European Union/EP