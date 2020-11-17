Помпео приїхав до Стамбула на зустріч із Патріархом Варфоломієм

Держсекретар США Майк Помпео прилетів сьогодні в Стамбул для зустрічі зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу в Туреччині, Держсекретар США Майк Помпео приїхав на Фанар та відвідав церкву Святого Георгія, розташовану на території Вселенського Патріархату.

«Під час візиту на Фанар очікується, що Держсекретар США та Його Всесвятість Вселенський Патріарх Варфоломій обговорять питання фундаментальних прав та релігійних свобод, у консолідації яких по всьому світу, як відомо, Сполучені Штати були зацікавлені завжди», - йдеться у пресрелізі Вселенського патріархату, оприлюдненому перед візитом.

У Вселенському Патріархаті також нагадали, що раніше Фанар відвідували державні секретарі США, зокрема Мадлен Олбрайт, Джон Керрі та Хілларі Клінтон.

Зустріч Держсекретаря США Майка Помпео зі Вселенським патріархом Варфоломієм відбулася на Фанарі, про її подробиці не повідомляється.

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Зустріч проводилася за посилених заходів безпеки, тривала близько півтори години в закритому від преси режимі.

Як пояснили раніше в Держдепартаменті США, це неофіційний візит, він не передбачає зустрічей з представниками керівництва країни.

Як відомо, Держсекретар США Майк Помпео нині перебуває в турне, в ході якого має намір відвідати сім країн. У Туреччину він прибув з Франції, далі відбуде до Грузії.

Фото: АА