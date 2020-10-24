Епіфаній подякував Кіпрській церкві за визнання ПЦУ

П’ять з 15 диптихіальних церков визнали автокефалію Православної Церкви України

Про це предстоятель Православної церкви України Епіфаній написав у Фейсбуці, коментуючи те, що предстоятель Кіпрської православної церкви архієпископ Хризостом ІІ 24 жовтня, під час літургії вперше пом’янув ім’я предстоятеля автокефальної Православної церкви України, митрополита Київського і всієї України Епіфанія, що фактично є визнанням ПЦУ.

«За мир усього світу, за добрий стан святих Божих церков і за з’єднання всіх Господу помолимось», – ці слова під час сьогоднішнього богослужіння по-особливому звучали в моєму серці, адже Господь наш Ісус Христос далі єднає нас всіх у любові. Сьогодні через літургійне поминання кіпрським предстоятелем у Диптиху імені митрополита Київського – Кіпрська церква офіційно визнала автокефалію Православної церкви України.

Тобто 5 з 15 диптихіальних церков вже визначили свою позитивну позицію. Думаю, що незабаром ми будемо говорити про більшість з-поміж помісних церков, які послідують Томосу про автокефалію ПЦУ, але цей процес, безперечно, вимагає часу. Найважливішим є те, що хоча пандемія коронавірусу дещо уповільнила фізичну комунікацію між церквами, процес визнання православним світом автокефалії Православної церкви України вже очевидно є незворотній.

Висловлюю щиру вдячність архієпископу Нової Юстиніани і всього Кіпру блаженнійшому Хризостому II, який сьогодні вперше пом’янув моє ім’я як предстоятеля Православної церкви України у Диптиху православних церков під час синодальної спільної божественної літургії у м. Пафос. Упевнений: попереду в нас благотворна співпраця – у любові, мирі та єдності, якими нас благословив Господь», - йдеться в дописі Епіфанія.

Як повідомлялося, предстоятель Кіпрської православної церкви архієпископ Хризостом ІІ у суботу, 24 жовтня, під час літургії вперше пом’янув ім’я предстоятеля автокефальної Православної церкви України, митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

Це свідчить про фактичне визнання ПЦУ з боку Кіпрської церкви і є знаком встановлення повного євхаристійного спілкування.

Православну церкву України було створено на Об’єднавчому соборі 15 грудня 2018 року. Її очолив митрополит Епіфаній.

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6 січня 2019 року Вселенській патріарх Варфоломій вручив митрополиту Київському і всієї України Епіфанію томос про автокефалію ПЦУ.

Собор ієрархів Грецької (Елладської) церкви 12 жовтня 2019 року визнав автокефальну ПЦУ.

8 листопада 2019 року ПЦУ визнав Олександрійський патріархат.