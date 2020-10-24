Кіпрська церква визнала ПЦУ

Кіпрська церква визнала Православну церкву України.

Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник голови Управління у зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ Євстратій (Зоря).

«Блаженнійший архієпископ Кіпру владика Хризостом II, очолюючи сьогодні, 24 жовтня, Божественну літургію при рукоположенні нового єпископа Арсінойського Панкратія… пом‘янув предстоятеля автокефальної Православної церкви України, Блаженнішого митрополита Київського і всієї України владику Епіфанія, фактично визнавши цю нову Церкву», - процитував, зокрема, речник ПЦУ новину у грецьких ЗМІ.

Таким чином, як наголошується в повідомленні, Кіпрська церква через свого предстоятеля стала третьою Церквою, яка визнала ПЦУ після Грецької церкви та Олександрійського патріархату.

Також зазначається, що “це надзвичайний та історичний розвиток подій, який має велике значення і - звичайно, - буде багато обговорюватися, поновлюючи питання про автокефальну церкву України, яке, здавалося, було «приспане» через сильну проблему COVID-19».

Як повідомлялося, 15 грудня 2018 року відбувся Об’єднавчий собор українських православних церков, на якому було створено єдину Православну церкву України. Її очолив митрополит Епіфаній.

5 січня 2019 року у Стамбулі підписано Томос про автокефалію ПЦУ, 6 січня Вселенській патріарх Варфоломій вручив документ митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.

Собор ієрархів Грецької (Елладської) церкви 12 жовтня 2019 року визнав автокефальну ПЦУ.

8 листопада 2019 року ПЦУ визнав Олександрійський патріархат.

Поминання предстоятелем церкви керівника іншої автокефальної церкви у православному світі є актом визнання та знаком встановлення повного євхаристійного спілкування.