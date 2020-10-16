Зеленський запросив Вселенського патріарха в Україну на 30-у річницю Незалежності
Про це він зазначив під час зустрічі з Його Всесвятістю у Стамбулі, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.
«Вдячний за все, що ви зробили й робите для України. Для нас важлива така підтримка на шляху до миру. Україна – тепла й привітна. Ми всі будемо дуже раді вашому приїзду, це буде дуже важливий візит для України», – сказав Зеленський.
У свою чергу патріарх Варфоломій зауважив, що буде радий відвідати Україну, коли епідемічна ситуація стабілізується.
Як розповіли в ОП, сторони розглянули 30-ту річницю незалежності України як можливу дату візиту.
Водночас Глава держави під час зустрічі віч-на-віч зі Вселенським патріархом детально обговорив ситуацію на Донбасі.
«Хоч складно, але є кроки вперед. До вашого приїзду в нас буде можливість просунутися на шляху до миру. І головне – про полонених: на Донбасі, в Криму і в Росії – дуже хочеться, щоб вони повернулися додому», – наголосив Президент.
Вселенський патріарх подякував за візит президентського подружжя до Матері-церкви, який, за його словами, «приносить велику радість», і зазначив, що “втішений тим, що в Україні поступово настає мир”.
«Бажаю цього від усього серця. Щоб припинився біль сімей, чиї родичі в полоні», – цитує його пресслужба ОП.
Співрозмовники також обговорили подальші кроки щодо зміцнення взаємодії України та Вселенського патріархату.
Патріарх Варфоломій вручив пам’ятні подарунки президентському подружжю.
В ОП нагадали, що це вже другий візит Президента Володимира Зеленського до Вселенського патріархату.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у п’ятницю перебуває з робочим візитом у Туреччині, місті Стамбул.