ЄСПЛ вирішив не вживати негайних заходів на захист ПЦУ в окупованому Криму

Європейський суд з прав людини не задовольнив клопотання щодо запровадження негайних тимчасових заходів в інтересах захисту прав Кримської єпархії Православної церкви України на окупованому Росією півострові.

Про це власному кореспондентові Укрінформу повідомили у пресслужбі ЄСПЛ.

«Європейський суд з прав людини вирішив сьогодні не вживати тимчасових заходів за запитом двох заявників, які подали позов проти Росії від Української православної церкви Київського патріархату у Криму (після створення ПЦУ такої церкви формально не існує, але у документах ЄСПЛ зазначена саме така назва – ред.)», - заявили у Суді.

Заявники вимагають запобігти діям російської окупаційної влади у Криму, спрямованим на вигнання ПЦУ із центру її Кримської єпархії – Кафедрального собору святих князів Володимира і Ольги у Севастополі, а також знесення церкви ПЦУ у Євпаторії.

Водночас, на думку ЄСПЛ, дії російської окупаційної влади не становлять серйозного і непоправного ризику порушення основоположних прав згідно з Європейською конвенцією прав людини.

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Як повідомлялося, 23 липня 2020 року архиєпископу Кримської єпархії ПЦУ Клименту російські окупанти вручили постанову про знесення храму в Євпаторії. Посол США в ОБСЄ розкритикував це рішення окупаційної "влади". Низка правозахисних організацій зробили заяву з приводу знищення Православної церкви України у Криму.

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній засудив дії окупаційної російської влади в Криму, а митрополит Олександр (Драбинко) закликав дати адекватну відповідь «духовному тероризму» в Криму.

4 серпня 2020 року Верховний суд Російської Федерації відмовився переглянути рішення про виселення громади Православної церкви України (ПЦУ) з Кафедрального собору в окупованому Сімферополі.