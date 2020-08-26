ПЦУ закликає винести на Радбез ООН проблеми української церкви в окупованому Криму

Митрополит Сімферопольський і Кримський Климент звернувся до Ради Безпеки ООН з проханням підтримати українську громаду в окупованому Криму.

Як передає Укрінформ, про це йшлося на зустрічі представників церкви, ООН, постійного представника Президента України в АР Крим, дипломатичного корпусу в Україні, народних депутатів та урядовців, повідомляє ПЦУ в Фейсбуці.

"Звертаючись до постійних членів Ради Безпеки ООН, цієї впливової міжнародної організації, я просив би вас, щоб ви підтримали Україну, і на засідання Ради Безпеки ООН було винесено питання щодо збереження Православної церкви України в Криму. Я звертаюся до світового співтовариства: допоможіть нам зберегти Православну Церкву. Допоможіть нам зберегти українську громаду. Допоможіть повернути Росію у правове поле, щоб вони виконали міжнародні домовленості", – сказав владика Климент.

За його словами, впродовж останніх кількох місяців утиски свободи віросповідання на окупованому півострові набули насильницького характеру. Зокрема, центр Кримської єпархії ПЦУ – кафедральний храм святих Володимира і Ольги в Сімферополі – було розграбовано після «рішення суду». Окупант вимагає також знесення храму в Євпаторії.

Своєю чергою митрополит Київський і всієї України Епіфаній закликав українську владу та міжнародну спільноту зробити все можливе для припинення утисків і насильства в окупованому Криму та повернення його до складу України.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство з питань реінтеграції і тимчасово окупованих територій розробило проєкт постанови, який спрямований на захист прав вірян Кримської єпархії Української православної церкви (ПЦУ).

4 серпня 2020 року Верховний суд Російської Федерації відмовився переглядати рішення окупаційних судів на території Криму щодо виселення громади Православної церкви України з Кафедрального собору Святих рівноапостольних князів Володимира та Ольги в Сімферополі.

Фото: ПЦУ