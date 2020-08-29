На Фанарі вшанували пам’ять захисників України

У Стамбулі у храмі Вселенського Патріархату відбулося богослужіння, на якому вшанували пам'ять захисників України та помолилися за мир в нашій державі.

Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині з посиланням на повідомлення Генконсульства України в Стамбулі.

«Хвилиною мовчання ми вшанували пам’ять захисників України, які загинули за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої країни, помолилися за мир у нашій рідній Україні», - йдеться в повідомленні.

Богослужіння відбулося з благословення Вселенського Патріарха Варфоломія у храмі Святого Миколая Чудотворця, його провели Єпископ Алікарнаський Адріан і Архімандрит Харлампій.

Під час божественної літургії Генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман зачитав вітальне слово Вселенського Патріарха Варфоломія до українського народу з нагоди 29-ої річниці Незалежності України.

Участь у богослужінні взяли представники Генконсульства України в Стамбулі, представники української громади Стамбула.

Як повідомлялося, 29 серпня - День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Саме на ці серпневі дні 2014 року припав пік Іловайської трагедії, коли в результаті протистояння російським військам українські збройні підрозділи потрапили у вороже оточення.

Граючи роль миротворця, президент Росії Володимир Путін 29 серпня запропонував підконтрольним Росії незаконним збройним формуванням відкрити для українських військових гуманітарний коридор, яким би вони могли вийти з оточення. Насправді путінський «зелений коридор» став для наших військових справжньою дорогою смерті - тоді загинуло чимало українських військових. За офіційними даними, під час Іловайської операції й подальшого розстрілу в т.зв. «зеленому коридорі» 366 українських воїнів загинуло, 429 - отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 - потрапили у полон.