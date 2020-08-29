Українці Німеччини молитвою вшанували пам’ять загиблих захисників незалежності

У Німеччині вранці 29 серпня хвилиною мовчання вшанували захисників, загиблих в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Панахида за душі померлих захисників Батьківщини пройшла сьогодні у Берліні о 10:00 в Українській православній церкві.

У православній церкві в Берліні провели службу до вшанування пам’яті загиблих воїнів України / Фото: Ольга Танасийчук

Як повідомили у посольстві України в ФРН, ще одна служба у німецькій столиці відбудеться завтра, 30 серпня, об 11:30 в Українській греко-католицькій церкві.

Як повідомлялося, Указом Президента України Володимира Зеленського 29 серпня визнано в Україні «Днем пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України».