У Страсбурзі відкрили експозицію на вшанування пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

Як передає кореспондент Укрінформу, у меморіальному заході взяли участь постійний представник України при Раді Європи Борис Тарасюк, дипломати, українці у Страсбурзі.

«Сьогодні ми вшановуємо пам'ять захисників України, які поклали свої голови заради нашу свободу і незалежність. Пам'ять про них – у наших серцях. Вона спонукає усіх нас до активнішого захисту інтересів нашої держави тут, у Раді Європи», - сказав посол у своїй промові з нагоди Дня вшанування пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

У Страсбурзі вшанували пам'ять захисників України / Фото: Андрій Лавренюк

Дипломати і українці у Страсбурзі вшанували пам'ять загиблих воїнів, захисників України хвилиною мовчання, поклали квіти до відкритої сьогодні експозиції «Пам'яті загиблих».

Священник Української греко-католицької церкви отець Іван нагадав, що в українських містах, містечках і селах люди стають на коліна, коли зустрічають і проводжають в останню путь загиблих на російсько-української війни воїнів.

«Вони віддали свої життя за те, щоб російський агресор не топтав нашу землю», - сказав отець Іван.

На вшанування пам’яті загиблих українських воїнів на будівлі Постпредства України при Раді Європи приспущено державний прапор.

29 серпня - День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.