Епіфаній закликає помолитися за захисників, які загинули в боротьбі за незалежність України

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній закликав українців помолитися за воїнів, які віддали своє життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

Про це він написав на сторінці у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Сьогодні, в День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, піднесімо щирі й сердечні молитви за славних воїнів, наших новітніх Героїв. Нехай Господь упокоїть їхні душі у Царстві Небесному та дарує їм вічне блаженне життя. А також теплим словом підтримаймо їхніх рідних та близьких, попросімо у Господа, щоби Він духовно зміцнив їх та розрадив", - зазначив Епіфаній.

Він наголосив, що молотися за загиблих воїнів - наш обов'язок, адже вони віддали найдорогоцінніше, чим володіє людина, – власні життя. "Тож наш обов’язок – молитися за них, шанувати і передавати славну пам’ять про них наступним поколінням", - додав Епіфаній.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 29 серпня, відзначається День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.