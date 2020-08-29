Епіфаній закликає помолитися за захисників, які загинули в боротьбі за незалежність України
Про це він написав на сторінці у Фейсбуці, передає Укрінформ.
"Сьогодні, в День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, піднесімо щирі й сердечні молитви за славних воїнів, наших новітніх Героїв. Нехай Господь упокоїть їхні душі у Царстві Небесному та дарує їм вічне блаженне життя. А також теплим словом підтримаймо їхніх рідних та близьких, попросімо у Господа, щоби Він духовно зміцнив їх та розрадив", - зазначив Епіфаній.
Він наголосив, що молотися за загиблих воїнів - наш обов'язок, адже вони віддали найдорогоцінніше, чим володіє людина, – власні життя. "Тож наш обов’язок – молитися за них, шанувати і передавати славну пам’ять про них наступним поколінням", - додав Епіфаній.
Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 29 серпня, відзначається День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.