МВС створило ролик на вшанування пам'яті загиблих співробітників

Двадцять три поліцейських, рятувальників та нацгвардійців протягом 2019-2020 років загинули під час несення служби.

Міністерство внутрішніх справ України створило відеоролик на вшанування їхньої пам'яті, повідомляє Укрінформ.

Троє з 23 загиблих посмертно удостоєні звання Героїв України.

Як нагадали в МВС, День пам'яті загиблих на службі співробітників МВС України від минулого року поєднано із 29 серпня - Днем пам`яті загиблих захисників України.

"У цей день 2014 року було понесено найбільші одночасні втрати на виході з Іловайська наших сил АТО у російсько-українській війні. Ударний кістяк угруповання становили військовослужбовці та міліціонери структур МВС: добровольчих батальйонів Національної гвардії України та міліції", - зазначили у відомстві.

За повідомленням пресслужби МВС, о 10.30 на Солом’янській площі в Києві відбудеться церемонія вшанування пам’яті правоохоронців, які загинули при виконанні службових обов’язків.

Як повідомлялося, 29 серпня - День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.