В Угорщині - рекордний приріст випадків коронавірусу

Протягом минулої доби на території Угорщини виявили рекордні 6 495 нових випадків зараження коронавірусом – це небачений для цієї держави показник від початку пандемії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Hungary Today.

Загальне число випадків захворювання з початку пандемії в Угорщині досягло 147 961.

Наразі в країні налічується понад 110 тисяч активних випадків коронавірусу.

Також зазначається, що протягом останньої доби від наслідків коронавірусної хвороби померли 93 людини. Всього ж кількість летальних випадків серед заражених COVID-19 в Угорщині наразі становить 3190.

Як повідомлялося, 10 листопада парламент Угорщини продовжив спеціальні повноваження уряду на 90 днів, що дозволило йому призупинити застосування деяких законодавчих актів, відхилитися від правових норм і вжити інших надзвичайних заходів. Головне нове правило полягає в тому, що маски повинні бути одягнені в громадських місцях в населених пунктах з населенням понад 10 тисяч осіб.

Також вводиться із 20.00 до 5.00 комендантська година. За винятком аптек і автозаправних станцій, магазини можуть бути відкриті до 19.00. Ресторани працюють тільки на винос, а готелі не можуть обслуговувати туристів, лише гостей, які прибувають з діловими, економічними або освітніми цілями.

Як передавав раніше Укрінформ, із огляду на згадане посилення карантинних заходів перетин кордону з цією країною обмежується.

Станом на 16 листопада у світі зареєстровано 55 091 825 випадків коронавірусної інфекції. Зокрема 1 328 316 осіб померли, 38 317 730 одужали.