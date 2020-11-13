У Туреччині відкрили лікарняний комплекс на 486 ліжок

У турецькому Текірдаґу, що на північному заході країни, близько 100 км від Стамбула відкрили медичний комплекс площі 159 тис. кв.м, місткістю на 486 ліжок та вартістю $200 млн.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу в Туреччині, медичний комплекс розміщений неподалік кордону з Грецією та Болгарією й розрахований також на пацієнтів з-за кордону.

«Ми стикалися з тим, що люди у світі помирали через байдужість і навіть маски не можна було знайти. Туреччина досягла успіху у боротьбі з епідемією завдяки потужній інфраструктурі системи охорони здоров’я», - сказав на відкритті лікарні президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Він нагадав, що за час пандемії було відкрито лікарню на 1006 палат, яку звели за 45 днів в аеропорту імені Ататюрка, в європейській частині Стамбула, і тепер пасажири, які прибувають з-за кордону, можуть бути доправлені до лікарні протягом 3 хвилин. Ще одну велику лікарню було відкрито в азійській частині мегаполіса - в районі Санджактепе.

У відкритому в Текірдаґу медичному комплексі є 18 операційних, 102 ліжка інтенсивної терапії. Він оснащений найсучаснішим обладнанням. Загальна вартість проєкту 1,5 млрд турецьких лір (на даний час це майже $200 млн).

За минулу добу в Туреччині було зроблено майже 150 тисяч тестів, виявлено 3045 нових випадків інфікування, 93 людей померли, 2010 одужали. За весь час пандемії було зроблено майже 15,9 млн тестів, офіційно зафіксовано 404,9 тисяч випадків інфікування, померлих - 11326, 348,8 тисяч людей одужали.

Фото з сайту sabah.com.tr