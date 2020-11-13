Берлін відреагував на погрози Лаврова ввести санкції проти ФРН і Франції

Погроза міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова запровадити санкції проти представників керівництва Німеччини та Франції є невиправданими.

Про це заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт на брифінгу 13 листопада, передає кореспондент Укрінформу.

«Такий крок, з точки зору федерального уряду, є, само собою, невиправданим і недоречним», - заявив Зайберт.

Цей крок, додав він, нехтує міжнародною зацікавленістю розслідувати цю справу і переносить російську проблему в площину двосторонніх відносин з Німеччиною та Францією.

Зайберт нагадав ситуацію: громадянин РФ став жертвою нападу зі застосуванням бойової хімічної речовини на російській же території, отже російські чиновники мають все необхідне для розслідування цього злочину. «Замість цього російський міністр анонсує санкції проти офіційних осіб інших держав», - зауважив речник німецького уряду

Зайберт також підкреслив, що застосування такого нервового агента є суворим порушенням конвенції про заборону хімічної зброї і міжнародного права загалом.

Представник МЗС ФРН Крістофер Бургер додав, що німецькій владі невідомо, кого російська планує включити в санкційний список, адже Москва ще не повідомила Берлін офіційно про свої плани. При цьому дипломат зауважив, що повідомлення з Росії «не стало великим сюрпризом», Росія не вперше погрожує такими кроками.

Напередодні глава МЗС РФ пообіцяв ввести «дзеркальні» санкції у відповідь на санкції Євросоюзу, зокрема, проти низки керівних співробітників адміністрації президента РФ, через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального речовиною групи «Новічок» наприкінці серпня. За словами Лаврова, санкції уже погоджені, про них буде повідомлено Берлін і Париж.

Лавров також закинув Німеччині те, що вона взяла на себе роль «лідера нового загострення у відносинах з Росією».

Нагадаємо, Навальний після отруєння проходив курс лікування та реабілітації в Берліні. Німецька лабораторія, а після неї ще кілька інших міжнародних, зокрема, французька, підтвердили наявність в аналізах чоловіка ознак нервово-паралітичної речовини.