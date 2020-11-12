Отруєння Навального: Росія ввела дзеркальні санкції проти Франції й Німеччини

Отруєння Навального: Росія ввела дзеркальні санкції проти Франції й Німеччини

Укрінформ
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров оголосив, що Росія ввела дзеркальні санкції проти Франції та Німеччини, які стали відповіддю на санкції Євросоюзу через отруєння Олексія Навального. 

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Інтерфакс.

«Оскільки локомотивом санкцій Євросоюзу у зв'язку з Навальним була Німеччина, оскільки ці санкції прямо зачіпають керівних співробітників адміністрації президента РФ, наші санкції у відповідь будуть дзеркальними. Вони вже прийняті, скоро ми повідомимо про це нашим німецьким і французьким колегам», - сказав Лавров.

За його словами, санкції стосуються керівних співробітників апаратів керівників ФРН і Франції.

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Як повідомлялося, 15 жовтня Євросоюз увів санкції проти шести російських чиновників, а також Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технологій (ДержНДІОХТу), в якому, як вважається, за радянських часів створювався «Новічок». Під санкції потрапили директор ФСБ Олександр Бортніков, начальник управління президента Росії з питань внутрішньої політики Андрій Ярін, перший заступник голови президентської адміністрації Сергій Кирієнко, заступники міністра оборони Олексій Криворучко і Павло Попов, а також повноважний представник президента в Сибірському федеральному окрузі Сергій Меняйло.

Як повідомляв Укрінформ, 20 серпня Навальному стало погано в літаку, коли він повертався з Томська до Москви. Літак здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонера у стані коми було госпіталізовано в реанімацію місцевої лікарні, а через два дні його відправили в Берлін.

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Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок». Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

Вийшовши з лікарні в жовтні, Навальний тимчасово залишився для проходження реабілітації в Німеччині.

Російська влада продовжує заперечувати причетність до отруєння опозиціонера, звинувачуючи Захід і ОЗХЗ у маніпулюванні фактами і в політизації справи.

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