Отруєння Навального: Росія ввела дзеркальні санкції проти Франції й Німеччини

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Інтерфакс.

«Оскільки локомотивом санкцій Євросоюзу у зв'язку з Навальним була Німеччина, оскільки ці санкції прямо зачіпають керівних співробітників адміністрації президента РФ, наші санкції у відповідь будуть дзеркальними. Вони вже прийняті, скоро ми повідомимо про це нашим німецьким і французьким колегам», - сказав Лавров.

За його словами, санкції стосуються керівних співробітників апаратів керівників ФРН і Франції.

Як повідомлялося, 15 жовтня Євросоюз увів санкції проти шести російських чиновників, а також Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технологій (ДержНДІОХТу), в якому, як вважається, за радянських часів створювався «Новічок». Під санкції потрапили директор ФСБ Олександр Бортніков, начальник управління президента Росії з питань внутрішньої політики Андрій Ярін, перший заступник голови президентської адміністрації Сергій Кирієнко, заступники міністра оборони Олексій Криворучко і Павло Попов, а також повноважний представник президента в Сибірському федеральному окрузі Сергій Меняйло.

Як повідомляв Укрінформ, 20 серпня Навальному стало погано в літаку, коли він повертався з Томська до Москви. Літак здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонера у стані коми було госпіталізовано в реанімацію місцевої лікарні, а через два дні його відправили в Берлін.

Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок». Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

Вийшовши з лікарні в жовтні, Навальний тимчасово залишився для проходження реабілітації в Німеччині.

Російська влада продовжує заперечувати причетність до отруєння опозиціонера, звинувачуючи Захід і ОЗХЗ у маніпулюванні фактами і в політизації справи.