Росія має виплатити Навальному €8,5 тисяч – рішення ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини постановив, що уряд Росії повинен виплатити російському опозиційному політику Олексію Навальному 8,5 тис. євро за порушення його прав.

Відповідне рішення ЄСПЛ ухвалив 10 листопада, передає власний кореспондент Укрінформу.

Йдеться про справу «Навальний і Гунько проти Росії», яка стосується придушення політичних протестних акцій російської опозиції на Болотній площі у Москві у травні 2012 року.

Олексій Навальний і Вадим Гунько оскаржили свої затримання під час демонстрації, тримання у поліцейському відділку та подальше адміністративне покарання. Навальний при цьому заявив у ЄСПЛ про вжиття до нього надмірної фізичної сили з боку співробітника поліції.

Європейський суд, розглянувши справу, виявив порушення російською владою Європейської конвенції з прав людини, зокрема: ст. 3 (заборона нелюдського і такого, що принижує гідність особи, поводження); ст. 5 (право на безпеку і свободу); ст. 6 (право на справедливе слідство); а також ст. 11 (свобода зібрань).

ЄСПЛ постановив російському уряду виплатити Навальному 8,5 тис. євро та Гуньку 7,5 тис. євро компенсації за завдану нематеріальну шкоду.