Росія має виплатити Навальному €8,5 тисяч – рішення ЄСПЛ
Відповідне рішення ЄСПЛ ухвалив 10 листопада, передає власний кореспондент Укрінформу.
Йдеться про справу «Навальний і Гунько проти Росії», яка стосується придушення політичних протестних акцій російської опозиції на Болотній площі у Москві у травні 2012 року.
Олексій Навальний і Вадим Гунько оскаржили свої затримання під час демонстрації, тримання у поліцейському відділку та подальше адміністративне покарання. Навальний при цьому заявив у ЄСПЛ про вжиття до нього надмірної фізичної сили з боку співробітника поліції.
Європейський суд, розглянувши справу, виявив порушення російською владою Європейської конвенції з прав людини, зокрема: ст. 3 (заборона нелюдського і такого, що принижує гідність особи, поводження); ст. 5 (право на безпеку і свободу); ст. 6 (право на справедливе слідство); а також ст. 11 (свобода зібрань).
ЄСПЛ постановив російському уряду виплатити Навальному 8,5 тис. євро та Гуньку 7,5 тис. євро компенсації за завдану нематеріальну шкоду.