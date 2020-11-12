Парламент Гонконгу залишився без опозиції -19 депутатів склали мандати

Усі опозиційні депутати Законодавчої ради Гонконгу подали у відставку - після того як мандата позбавили чотирьох їхніх колег.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Чотирьох опозиційних членів Законодавчої ради відсторонили після прийняття в КНР резолюції, яка зобов'язує всіх депутатів Гонконгу бути патріотичними.

«Документ дозволяє дискваліфікувати депутатів, які порушили норму, без судового рішення. Відсторонені депутати раніше виступали, зокрема, за введення санкцій проти Гонконгу», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, на знак протесту проти цього рішення решта 15 депутатів від продемократичної опозиції оголосили, що подають у відставку. Загалом у парламенті Гонконгу 70 депутатів.

Як додає DW, міністерства закордонних справ Німеччини і Великої Британії вже піддали критиці рішення про відсторонення депутатів.