У Штатах за добу зафіксували рекордний приріст COVID-19: понад 136 тисяч випадків

Минулої доби у США зареєстрували нову максимальну кількість виявлених випадків COVID-19 - 136,3 тисячі.

Про це свідчать дані Університету медицини імені Джонса Гопкінса, повідомляє Укрінформ.

За підсумками попереднього дня у Сполучених Штатах зареєстровано 136 325 нових пацієнтів, у який виявлено коронавірус. Це приблизно на 8 тисяч більше від попереднього максимуму з початку епідемії, зафіксованого минулої суботи.

Як повідомляв Укрінформ, США продовжують очолювати сумну світову статистику за кількістю хворих на COVID-19. Станом на кінець середи, 11 листопада, у країні підтверджено 10,397 млн випадків інфікування.

До першої п'ятірки країн з найбільшою кількістю інфікованих входять також Індія, Бразилія, Франція та Росія.

Загалом, у світі налічується понад 52 млн людей, у яких виявили COVID-19. Більш як 1,2 млн пацієнтів померли внаслідок коронавірусної інфекції, близько 33,8 млн одужали.

Фото: AA