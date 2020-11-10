ЄС відмовився брати участь у конференції в Дамаску під егідою Росії

Європейський Союз не братиме участі в організованій за підтримки РФ конференції з питань біженців, що пройде цього тижня у Дамаску.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля, оприлюдненій на сайті Європейської ради.

«Кілька міністрів закордонних справ країн ЄС та високий представник отримали запрошення на конференцію щодо повернення біженців (яка пройде - ред.) 11-12 листопада у Дамаску. ЄС і його країни-члени не братимуть участі у цій конференції», - йдеться у документі.

Боррель зауважив, що зараз важливо надавати пріоритет реальним діям зі створення умов для безпечного повернення біженців і внутрішньо переміщених осіб у місця їх походження, відповідно до міжнародного законодавства. На переконання високого представника ЄС, запланована конференція є передчасною, оскільки нинішня ситуація в Сирії не відповідає умовам для широкомасштабного повернення біженців.

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Як наголошується, обмежене повернення біженців і переселенців засвідчує перешкоди та загрози, з якими стикаються ці люди, включаючи примусовий призов на військову службу, затримання, викрадення, тортури, фізичне та сексуальне насильство, дискримінацію у доступі до житла, землі та власності, а також погані або відсутні базові послуги.

«Європейський Союз знову наголошує, що резолюція РБ ООН 2254 встановлює рамки для широкого та надійного політичного рішення щодо конфлікту в Сирії, для усунення причин, що є основою конфлікту, та для врегулювання кризи біженців та внутрішньо переміщених осіб. Ми повторюємо заклик до режиму та його спонсорів повною мірою та добровільно долучитися до роботи Конституційного комітету, а також до вирішення всіх інших проблем, зазначених у резолюції РБ ООН 2254, зокрема щодо звільнення ув’язнених», - наголосив Боррель.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше у російських медіа з’явилася інформація, що РФ і Сирія планують у Дамаску конференцію щодо повернення біженців «з метою залучення до гуманітарних акцій на території Сирії різних держав та міжнародних організацій». Зокрема, організатори акції, на якій планується озвучити «кроки САР та РФ для відновлення Сирії», оголосили про намір залучити ООН і ЄС.

13 жовтня за підсумками Ради міністрів із закордонних справ Жозеп Боррель наголосив, що Євросоюз вважає передчасною ініціативу РФ провести у Дамаску конференцію щодо повернення сирійських біженців. При цьому він зазначив, що такі міжнародні структури, як Управління верховного комісара ООН у справах біженців та Організація у справах біженців, мають бути повною мірою залучені до подібних ініціатив у майбутньому.

Фото: Laura Celmiņa, Ārlietu ministrija