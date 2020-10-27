Правозахисники повідомили про 56 загиблих від російських авіаударів по Сирії

Щонайменше 56 осіб загинули від ударів російської авіації по військовому тренувальному табору повстанців на північному заході Сирії.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на dpa international, про це заявила «Сирійська обсерваторія прав людини».

За даними організації, кількість поранених від обстрілу табору зросла до ста осіб.

Табір повстанців, підтримуваних Туреччиною, належить сунітському угрупуванню «Файлак аль-Шам».

Як повідомлялося, війна у Сирії почалася в березні 2011 року, коли мирні демонстрації переросли у збройний конфлікт після того, як військові відкрили вогонь по демонстрантах.

За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, за роки конфлікту в Сирії 6,6 мільйона осіб стали вимушеними переселенцями, 5,6 мільйона - біженцями.