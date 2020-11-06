Відносини Штатів і ЄС мають змінитися незалежно від результатів виборів – глава МЗС Франції

Євросоюз і Сполучені Штати повинні розбудувати нові трансатлантичні відносини.

Таку думку в інтерв'ю Europe 1 висловив 5 листопада міністр Європи і закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Яким би не був результат дуже мінливих американських президентських виборів – чи то перемога Джо Байдена, або, що мало вірогідно, Дональда Трампа – відносини між Сполученими Штатами і Європейським Союзом вже не будуть такими, як раніше», - вважає глава МЗС Франції.

При цьому Ле Дріан підкреслив, що в Європі не повинні висловлювати підтримку одному або іншому кандидату, адже вибір президента – це право самих американців.

Міністр відзначив, що ЄС і США повинні побудувати нові трансатлантичні відносини і партнерство.

«Ми не можемо повернутися до status quo, як це було у старі-добрі часи трансатлантичних відносин», - переконаний Ле Дріан.

Обґрунтовуючи таку позицію французький міністр пояснив, що Європа за попередні чотири роки посилила свій суверенітет у сферах оборони, безпеки та стратегічної автономності, що зробило ЄС сильнішим.

Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада у США відбулися вибори президента країни, сенаторів та членів Палати представників Конгресу, губернаторів кільканадцяти штатів, а також органів місцевої влади.

Зараз відбувається підрахунок голосів.

Наразі у Байдена 264 голоси виборників із 270, необхідних для перемоги на виборах, у чинного президента Дональда Трампа – 214.