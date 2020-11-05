Прем’єр Камбоджі та чотири його міністри пішли на карантин після зустрічі із Сіярто

Прем’єр-міністр Камбоджі Хун Сен та чотири міністри його уряду пішли на карантин із 5 листопада після своєї зустрічі з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто.

Цього дня угорський урядовець отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Сам камбоджійський 68-річний прем’єр заявив, що його тест негативний, проте він буде змушений, відповідно до правил, пробути в самоізоляції 14 діб. У цей час він не зустрічатиметься з членами родини та не відвідуватиме публічних заходів.

Також Хун Сен наголосив, що його дружина та 16 людей з обслуговуючого персоналу (охоронці та водії) теж отримали негативні тести.

Окрім того, у міністерстві охорони здоров'я Камбоджі зауважили, що всі 628 осіб, які брали участь у зустрічі з міністром закордонних справ Угорщини, мають негативні тести, та наполегливо закликало всіх, хто контактував із угорською делегацією, пройти тестування і піти на карантин на 2 тижні.

Як відомо, Петер Сіярто отримав негативний результат тесту перед від'їздом з Угорщини в понеділок, його тест був негативний і в Камбоджі. У вівторок глава МЗС Угорщини відвідав Хун Сена та провів окремі зустрічі з міністром закордонних справ Праком Сохонном та міністрами торгівлі та сільського господарства. На фото зустрічей видно, що Сійярто був без маски при зустрічі з Хун Сеном і Праком Сохонном, хоча інші угорці були в масках. Урядовці тисли один одному руки.

Пізніше того ж дня Петер Сіярто рушив в Таїланд, де після прибуття отримав уже позитивний результат тесту на коронавірус. Тож усі його зустрічі в Бангкоку були скасовані. Решта членів його оточення мають негативні тести.