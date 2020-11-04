У Бельгії знижується добова кількість випадків COVID-19

Добова кількість нових випадків захворювання на коронавірус у Бельгії почала поступово знижуватися та складає менше 15 тисяч позитивних тестів на добу, хоча рівень госпіталізації з цим діагнозом залишається високим.

Як передає Укрінформ, про це у середу з посиланням на оновлені дані медичного дослідницького інституту Бельгії Sciensano повідомляє бельгійське видання «The Brussels Times».

«В період з 25 по 31 жовтня, у середньому, реєструвалося 14 235,4 нових позитивних тестів на коронавірус кожного дня, що складає зменшення на 4 відсотки у порівнянні із попереднім тижнем. Разом з цим, з 27 жовтня по 3 листопада у середньому 692,4 нових пацієнтів щодня поступали до лікарень (619,9 людей на добу протягом попереднього тижня).

За офіційними даними, зараз в лікарнях Бельгії знаходяться 7 485 пацієнтів з коронавірусом, з них 1 351 – у відділеннях інтенсивної терапії, 750 – підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

Загальна кількість інфікованих на COVID-19 з початку епідемії у Бельгії складає 452 541 осіб.

Протягом минулих двох тижнів на кожні 100 000 населення в Бельгії припадало 1 774,8 випадків інфекції, що складає зростання на 90 відсотків у порівнянні із попереднім двотижневим періодом.

У період з 25 по 31 жовтня рівень щоденної смертності від коронавірусу в Бельгії складав 136,3 (98,8 – тиждень тому). З початку пандемії від інфекції COVID-19 в Бельгії загинули 12 126 людей.

Доброю новиною є те, що так званий «репродуктивний рейтинг» інфекції в країні почав знижуватися, починаючи з 23 жовтня, і нині становить 1,15, що означає поступове уповільнення поширення хвороби. Але це означає, що кількість людей, уражених коронавірусом, продовжує зростати, і ця тенденція продовжуватиметься, поки «репродуктивний рейтинг» інфекції не буде дорівнювати 1,0 або меншим показникам.

Як повідомлялося, за оцінкою ВООЗ, ситуація з протидією пандемії в Європі залишається «дуже складною», при цьому Бельгія входить до переліку європейських країн із найбільшим ризиком інфікування на коронавірус.

фото: Belga