Реанімації у Брюсселі переповнені хворими із COVID-19 - ЗМІ

У Брюсселі відділення інтенсивної терапії, де отримують допомогу пацієнти із важкими формами коронавірусу, вже переповнені. Нових хворих, які потребують реанімації, почали перевозити інші регіони країни або за кордон.

Як повідомляє Укрінформ, про це у вівторок розповідає бельгійське видання VRT.

«В Брюсселі практично всі ліжка у відділеннях інтенсивної заповнені, пацієнтів переводять в інші бельгійські лікарні або за кордон. Зараз у бельгійській столиці надзвичайну допомогу отримують 186 пацієнтів. Кожного дня близько 10 пацієнтів переводяться в інші лікарні. Подібна ситуація спостерігається й у Валлонії, в той час, як наповненість реанімацій у Фландрії наближається до критичної межі», - йдеться у публікації.

Кількість хворих з коронавірусом у лікарнях Бельгії вперше з початку епідемії перевищила 7000 осіб – нині стаціонарну допомогу отримують 7 231 пацієнт з COVID-19. З них 1302 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

Протягом минулого тижня до лікарень щодня поступали, в середньому, 660 пацієнтів з коронавірусом. 2 листопада були госпіталізовані 596 пацієнтів, 180 – були виписані з лікарень після одужання.

Протягом тижня рейтинг смертності від інфекції складав, у середньому, 123 випадки щодня.

За цей же період протягом кожного дня позитивні тести на COVID-19 виявлялися, у середньому, у 15 071 бельгієць.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 3 листопада в світі підтвердили вже майже 47,33 млн випадків COVID-19, з них 1,211 млн летальних. Від COVID-19 одужали 34,036 млн пацієнтів.