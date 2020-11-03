Реанімації у Брюсселі переповнені хворими із COVID-19 - ЗМІ
Як повідомляє Укрінформ, про це у вівторок розповідає бельгійське видання VRT.
«В Брюсселі практично всі ліжка у відділеннях інтенсивної заповнені, пацієнтів переводять в інші бельгійські лікарні або за кордон. Зараз у бельгійській столиці надзвичайну допомогу отримують 186 пацієнтів. Кожного дня близько 10 пацієнтів переводяться в інші лікарні. Подібна ситуація спостерігається й у Валлонії, в той час, як наповненість реанімацій у Фландрії наближається до критичної межі», - йдеться у публікації.
Кількість хворих з коронавірусом у лікарнях Бельгії вперше з початку епідемії перевищила 7000 осіб – нині стаціонарну допомогу отримують 7 231 пацієнт з COVID-19. З них 1302 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.
Протягом минулого тижня до лікарень щодня поступали, в середньому, 660 пацієнтів з коронавірусом. 2 листопада були госпіталізовані 596 пацієнтів, 180 – були виписані з лікарень після одужання.
Протягом тижня рейтинг смертності від інфекції складав, у середньому, 123 випадки щодня.
За цей же період протягом кожного дня позитивні тести на COVID-19 виявлялися, у середньому, у 15 071 бельгієць.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 3 листопада в світі підтвердили вже майже 47,33 млн випадків COVID-19, з них 1,211 млн летальних. Від COVID-19 одужали 34,036 млн пацієнтів.