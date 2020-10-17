Європейські лідери закликали й надалі обмежити «несуттєві» подорожі до ЄС

Лідери ЄС на дводенній зустрічі у Брюсселі закликали Єврокомісію продовжити запобіжні заходи проти COVID‑19, у тому числі обмеження «несуттєвих» подорожей до Євросоюзу.

Про це йдеться у резолюції, оприлюдненій на сайті Європейської ради.

«Європейська Рада оцінила поточну епідеміологічну ситуацію, яка є безпрецедентною та дає підстави для дуже серйозних занепокоєнь. Рада… привітала прогрес, досягнутий у координації зусиль проти COVID‑19 на рівні ЄС, включаючи рекомендації щодо скоординованого підходу до обмежень свободи руху. Вона закликала Раду ЄС, Єврокомісію та країни-члени продовжувати загальну координацію на основі кращого наукового досвіду, зокрема, в таких сферах, як карантинні правила, транскордонне відстежування контактів, стратегія тестування та взаємне визнання тестів, а також тимчасове обмеження несуттєвих подорожей до ЄС», - йдеться у резолюції.

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«Несуттєвими» вважаються подорожі, не пов’язані з нагальною або професійною необхідністю, наприклад, туристичні.

Окрім того, європейські лідери привітали роботу, що здійснюється на рівні ЄС у розробці вакцин, та наголосили на необхідності суворого підходу до процесів авторизації та моніторингу, а також забезпечення доступності вакцин. У резолюції наголошується, що Європейська рада підтримує подальше співробітництво у цій сфері на глобальному рівні.

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Як повідомлялося, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн була змушена полишити засідання Європейської ради через годину після її початку та піти на самоізоляцію після контакту з особою з позитивним тестом на COVID‑19.