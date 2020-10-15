Епідеміологічна ситуація в Європі стане однією з ключових тем Європейського саміту

Координація зусиль з протидії швидкому поширенню COVID-19 позначена першим питанням дводенної зустрічі глав держав і урядів ЄС.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться в інформації щодо змісту дискусій під час Європейського саміту, яка оприлюднена на сайті Європейської Ради.

«Лідери ЄС зустрінуться у Брюсселі, щоб обговорити епідеміологічну ситуацію, взаємини з Об’єднаним Королівством, а також кліматичні зміни та відносини з Африкою», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в рамках обговорення епідеміологічної ситуації європейські лідери також розглянуть питання загальної координації роботи з розробки та поширення вакцини на рівні ЄС.

У контексті двосторонніх відносин між ЄС і Великобританією учасники саміту підіб’ють підсумки виконання Угоди про вихід Великобританії з Євросоюзу та розглянуть стан двосторонніх переговорів із визначення майбутнього партнерства між ЄС і Великобританією. Як наголошується, лідери обговорять підготовку до всіх сценаріїв розвитку подій після 1 січня 2021 року, коли спливає перехідний період за угодою щодо Brexit.

У кліматичному «пакеті» європейські лідери обміняються поглядами щодо прогресу у досягненні амбітної мети ЄС досягти кліматичної нейтральності до 2050 року, а також оприлюднений Єврокомісією цільовий кліматичний план до 2030 року, що передбачає скорочення шкідливих викидів на 55 відсотків у порівнянні з рівнем 1990 року, проти попередньої мети - 40 відсотків. Як повідомлялося, Європарламент під час пленарного засідання минулого тижня висловився за збільшення цієї мети до 60 відсотків, що матиме вплив на економічний, інноваційний та соціальний розвиток усього Євросоюзу.

Головним питанням у зовнішньополітичному блоці саміту стануть взаємини з Африкою, а також, як зазначається у повідомленні, «інші питання зовнішньої політики, залежно від розвитку подій». Вочевидь, до таких «інших питань» у порядку денному саміту ЄС віднесено політичне рішення щодо запровадження санкцій проти російських офіційних осіб за отруєння Олексія Навального та чергове застосування хімічної зброї, а також розширення санкційного списку проти чиновників Білорусі за фальсифікацію результатів президентських виборів від 9 серпня та жорстоке придушення протестів.

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Як повідомлялося, минулого понеділка міністри закордонних справ ЄС прийняли політичне рішення щодо запровадження санкцій проти Росії за отруєння опозиційного лідера Олексія Навального з використанням забороненого нервово-паралітичного агенту, а також про включення до санкційного списку чиновників Білорусі Олександра Лукашенка. Таке безпрецедентне рішення Рада міністрів ЄС із закордонних справ прийняла після жорстокого розігнання акцій протестів у Мінську та в усій Білорусі, яку владний режим вчинив минулої неділі, 11 жовтня.