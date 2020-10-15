Зміна клімату щорічно може коштувати світу $20 мільярдів — ООН

Експерти ООН підрахували, що до 2030 року зміни клімату коштуватимуть світу близько 20 мільярдів доларів щорічно.

Відповідний звіт опублікувала пресслужба Організації, передає Укрінформ.

"За останні 50 років понад 11 000 стихійних лих були пов'язані з небезпеками, пов'язаними з погодою, кліматом і водою, в результаті чого 2 мільйони людей загинуло, а економічний збиток склав 3,6 трильйона доларів. Згідно з новим міжвідомчим звітом, в той час, як середня кількість смертей, зареєстрованих для кожного лиха, знизилася на третину за цей період, кількість зареєстрованих лих збільшилася в п'ять разів, а економічні втрати збільшилися в сім разів", - йдеться у звіті.

Так, у 2018 році близько 108 мільйонів людей потребували допомоги через стихійні катаклізми. Експерти вважають, що до 2030 року це число може збільшитися майже на 50% при витратах близько 20 мільярдів доларів на рік.

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Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що це століття може стати останнім для людства на Землі, якщо вже зараз не почати боротьбу з глобальним потеплінням.