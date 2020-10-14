Великий бар’єрний риф втратив понад половину коралів через зміну клімату - вчені

Великий бар'єрний риф біля Австралії втратив більш ніж половина коралів з 1995 року через підвищення температури морської води, спричиненого зміною клімату.

Як передає Укрінформ з посиланням на BBC, такого висновку дійшли науковці Центру передового досвіду в дослідженні коралових рифів Ради з досліджень Австралії (ARC).

Вчені проаналізували зміни ситуації з 1995 по 2017 рік і дійшли висновку, що за цей час кількість коралів скоротилася більш ніж у два рази.

Найбільше скорочення кількості коралів припало на 2016-2017 роки, коли відбулося масове «відбілювання» коралів. Воно пов'язане з тим, що корали втрачають зооксантели. Це окремі організми, що живуть у симбіозі з коралами. Коли корал піддається стресу або потенційно небезпечному впливу, зооксантели його покидають.

На думку вчених, корали можуть відновитись, якщо повернуться нормальні умови їх існування, але це може зайняти десятиліття.

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Як відомо, Великий Бар'єрний риф — найбільша у світі система коралових рифів, розташована в Кораловому морі, уздовж східного узбережжя Австралії, біля узбережжя штату Квінсленд. Простягається на 2300 км з півдня на північ, починаючи від тропіка Козерога між містами Гладстон і Бундаберг до протоки Торреса, що відокремлює Австралію від Нової Гвінеї. Загальна площа — 348 698 км².

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Деякі рифи під впливом абразійно-акумулятивній діяльності моря перетворилися на коралові острови. Морський національний парк (площею понад 5 мільйонів га, заснований в 1979 році) включено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Фото: ANDREAS DIETZEL