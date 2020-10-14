Великий бар’єрний риф втратив понад половину коралів через зміну клімату - вчені
Як передає Укрінформ з посиланням на BBC, такого висновку дійшли науковці Центру передового досвіду в дослідженні коралових рифів Ради з досліджень Австралії (ARC).
Вчені проаналізували зміни ситуації з 1995 по 2017 рік і дійшли висновку, що за цей час кількість коралів скоротилася більш ніж у два рази.
Найбільше скорочення кількості коралів припало на 2016-2017 роки, коли відбулося масове «відбілювання» коралів. Воно пов'язане з тим, що корали втрачають зооксантели. Це окремі організми, що живуть у симбіозі з коралами. Коли корал піддається стресу або потенційно небезпечному впливу, зооксантели його покидають.
На думку вчених, корали можуть відновитись, якщо повернуться нормальні умови їх існування, але це може зайняти десятиліття.
Як відомо, Великий Бар'єрний риф — найбільша у світі система коралових рифів, розташована в Кораловому морі, уздовж східного узбережжя Австралії, біля узбережжя штату Квінсленд. Простягається на 2300 км з півдня на північ, починаючи від тропіка Козерога між містами Гладстон і Бундаберг до протоки Торреса, що відокремлює Австралію від Нової Гвінеї. Загальна площа — 348 698 км².
Деякі рифи під впливом абразійно-акумулятивній діяльності моря перетворилися на коралові острови. Морський національний парк (площею понад 5 мільйонів га, заснований в 1979 році) включено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Фото: ANDREAS DIETZEL