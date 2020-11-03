Зеленський висловив співчуття постраждалим під час теракту у Відні

Зеленський висловив співчуття постраждалим під час теракту у Відні

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття постраждалим під час теракту у столиці Австрії.

Про це він написав у своєму Twitter.

«У цей час випробувань Україна разом із Австрією. Я висловлюю співчуття постраждалим під час жахливого теракту у Відні», — написав Зеленський.

Читайте також: У Відні задіяли армійський спецназ проти терористів

У Відні в результаті стрілянини загинуло двоє осіб, не менше 15 отримали поранення.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-