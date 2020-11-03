Зеленський висловив співчуття постраждалим під час теракту у Відні
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття постраждалим під час теракту у столиці Австрії.
Про це він написав у своєму Twitter.
In this trying time, #Ukraine stands with #Austria. My condolences to those struck during the hideous terror attack in Vienna.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2020
«У цей час випробувань Україна разом із Австрією. Я висловлюю співчуття постраждалим під час жахливого теракту у Відні», — написав Зеленський.
У Відні в результаті стрілянини загинуло двоє осіб, не менше 15 отримали поранення.