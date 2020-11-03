Зеленський висловив співчуття постраждалим під час теракту у Відні

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття постраждалим під час теракту у столиці Австрії.

Про це він написав у своєму Twitter.

In this trying time, #Ukraine stands with #Austria. My condolences to those struck during the hideous terror attack in Vienna. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2020

«У цей час випробувань Україна разом із Австрією. Я висловлюю співчуття постраждалим під час жахливого теракту у Відні», — написав Зеленський.

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У Відні в результаті стрілянини загинуло двоє осіб, не менше 15 отримали поранення.